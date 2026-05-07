Vignette e decaloghi | il linguaggio degli adolescenti per abitare la rete con rispetto

Negli spazi digitali gli adolescenti spesso usano vignette, decaloghi e slogan per comunicare e affrontare temi come rispetto, responsabilità e emozioni. Questi strumenti vengono creati attraverso immagini generate dall'intelligenza artificiale o collage di foto, e si concentrano su argomenti come fiducia, giustizia, odio e pericolo. La loro presenza evidenzia un modo di esprimersi e di riflettere sulle relazioni e le emozioni nel mondo online.

Vignette generate dall’Intelligenza Artificiale, collage di foto, decaloghi, slogan che rimandano a fiducia, responsabilità, giustizia, rispetto, odio, relazioni, consapevolezza, pericolo, emozioni, affetti. Il tutto racchiuso in otto manifesti realizzati da altrettante classi (155 gli studenti.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Crescere sicuri nel web: incontro con gli esperti per difendere bimbi e adolescenti dai rischi della reteCome riconoscere, prevenire e difendersi dai rischi che bambini e adolescenti possono incontrare in rete e negli ambienti in cui si svolge la loro...