Progetto Esserci | inclusione sociale e rete territoriale oltre 30 ragazzi coinvolti nelle attività

Il progetto “Esserci” è in corso ad Arezzo e coinvolge più di 30 ragazzi, con e senza disabilità, in attività laboratoriali e relazionali. L'iniziativa è promossa da associazioni e realtà locali che collaborano per favorire l'inclusione sociale e rafforzare la rete territoriale. Le attività continuano con l’obiettivo di promuovere l’integrazione tra i partecipanti.

Arezzo, 12 marzo 2026 – Prosegue il progetto “Esserci”, iniziativa dedicata all’inclusione sociale che ha coinvolto oltre 30 ragazzi, con e senza disabilità, in un percorso di attività laboratoriali e relazionali sviluppato grazie alla collaborazione tra associazioni e realtà del territorio. “Il progetto ha affrontato in modo concreto i temi dell’ inclusione sociale – ha dichiarato la dottoressa Elisa Marcheselli, psicologa psicoterapeuta e presidente dell’associazione Era – mantenendo e rafforzando il network all’interno della rete territoriale. L’obiettivo è stato quello di coinvolgere famiglie con figli con disabilità e non, creando occasioni di partecipazione condivisa e ponendo grande attenzione agli aspetti emotivi e sociali dei partecipanti”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

