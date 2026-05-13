Progetto Become Me 4.411.1a approvata la graduatoria definitiva
È stata pubblicata la graduatoria definitiva dei candidati per il progetto “Become Me 4.4.11.1.a”, approvato nell’ambito del Programma PN Plus 2021–2027. Il progetto, che ha ottenuto il finanziamento, ora entra nella sua fase operativa. La pubblicazione dei risultati rappresenta l’ultimo passaggio prima dell’avvio delle attività previste.
Il progetto “Become Me 4.4.11.1.a”, finanziato nell’ambito del Programma PN Plus 2021–2027, entra nella fase operativa con la pubblicazione della graduatoria definitiva dei candidati.In questa prima fase, le attività progettuali saranno avviate con i primi 24 classificati in graduatoria che.🔗 Leggi su Messinatoday.it
Notizie correlate
Approvata a Spoltore la graduatoria definitiva per il rimborso delle rette degli asili nidoApprovato dal Comune di Spoltore l’elenco dei nuclei familiari ammessi al rimborso delle rette per gli asili nido: la graduatoria è pubblicata sul...
Ortona: approvata la graduatoria per i caregiver con disabilità gravissima? Domande chiave Come si può consultare l'elenco anonimizzato dei beneficiari? Chi ha definito i progetti personalizzati per ogni famiglia? Come...