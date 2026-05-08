Ortona | approvata la graduatoria per i caregiver con disabilità gravissima

È stata approvata la graduatoria ufficiale per i caregiver di persone con disabilità gravissima ad Ortona. L’elenco, reso anonimo, è disponibile pubblicamente e può essere consultato tramite il sito del Comune. I progetti personalizzati sono stati definiti dai servizi sociali locali, che hanno lavorato con le famiglie per stabilire le modalità di assistenza più adeguate. La graduatoria raccoglie le posizioni di chi ha presentato domanda e soddisfatto i requisiti richiesti.

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? Domande chiave Come si può consultare l'elenco anonimizzato dei beneficiari?. Chi ha definito i progetti personalizzati per ogni famiglia?. Come funzionerà la gestione dei ricorsi nei prossimi quindici giorni?. Quali criteri tecnici hanno stabilito l'ordine della graduatoria?.? In Breve L'assessore Annarita Guarracino coordina il sostegno ai familiari dell'Ente d'Ambito Ortonese 10.. La graduatoria anonima resta consultabile all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.. I progetti personalizzati coprono le annualità 2023 e 2024 del fondo nazionale.. I ricorsi verranno gestiti dopo il termine di 15 giorni per le osservazioni.. Il Comune di...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ortona: approvata la graduatoria per i caregiver con disabilità gravissima Notizie correlate Ortona, approvata la graduatoria provvisoria per il sostegno ai caregiver familiariIl Comune di Ortona ha approvato la graduatoria provvisoria per l’accesso ai benefici del Fondo nazionale dedicato ai caregiver familiari di persone... Leggi anche: Anziani, disabili e caregiver, approvata la programmazione per il 2026