Omicidio del capotreno chiuse le indagini su Jelenic

La Procura di Bologna, dopo le indagini chiuse in neanche due mesi, ha chiesto il giudizio immediato per omicidio aggravato dai futili motivi e dall’aver agito nelle vicinanze di uno scalo ferroviario. Gli inquirenti si sono avvalsi delle evidenze già venute a galla, come ad esempio il ritrovamento del coltello, e soprattutto delle telecamere di sorveglianza. L’unica cosa ancora non chiara, e chissà se mai lo sarà, è il movente: al momento, a tal riguardo non è ancora stata formulata nessuna ipotesi. Jelenic è in carcere da quando è stato arrestato a Desenzano sul Garda, e agli interrogatori si è sempre avvalso della facoltà di non rispondere. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

