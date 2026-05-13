A Bologna si è tenuto un processo riguardante l'omicidio di un capotreno avvenuto in stazione. L’imputato, nonostante un ordine di espulsione, risultava ancora nel paese al momento dei fatti. Le indagini si sono concentrate su come l’uomo sia riuscito a colpire alle spalle il capotreno. La vicenda ha portato all’esame di vari dettagli relativi ai movimenti e alle responsabilità dell’indagato.

? Domande chiave Perché l'imputato era ancora in Italia nonostante l'ordine di espulsione?. Come ha fatto l'assassino a colpire il capotreno alle spalle?. Quali prove hanno permesso alla Procura di chiedere il giudizio immediato?. Perché l'aggressione è avvenuta proprio nel parcheggio riservato ai dipendenti?.? In Breve Imputato Marin Jelenic catturato a Desenzano del Garda dopo una fuga di 24 ore.. Vittima Alessandro Ambrosio aggredito nel parcheggio dipendenti il 5 gennaio scorso.. Jelenic doveva lasciare l'Italia il 3 gennaio per ordine di allontanamento.. PM Michele Martorelli contesta aggravanti per motivi abietti e luogo dell'aggressione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Processo a Bologna: l’imputato per l’omicidio del capotreno in stazione

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Ripreso dalle telecamere della stazione di Bologna l'uomo ricercato per l'omicidio del capotreno

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