Il processo contro Marin Jelenic, accusato di aver ucciso il capotreno Alessandro Ambrosio il 5 gennaio 2026, inizierà il 13 maggio in Corte d’Assise. Ambrosio, 34 anni, di Anzola dell’Emilia, è stato accoltellato alla schiena nel parcheggio del piazzale Ovest della stazione. I genitori di Ambrosio chiedono risposte e attendono l’inizio del procedimento.

Bologna, 18 marzo 2026 – Inizierà il 13 maggio in Corte d’Assise il processo a Marin Jelenic, 36 anni, accusato di avere ucciso il capotreno Alessandro Ambrosio, 34 anni, di Anzola dell’Emilia, il 5 gennaio 2026, accoltellandolo alla schiena nel parcheggio del piazzale Ovest della stazione. Si procede per omicidio aggravato dai motivi abietti e dall’aver commesso il fatto in un’area ferroviaria. "Siamo contenti nel sapere che hanno fissato una data di inizio – le parole di Luigi Ambrosio, papà della vittima –. Ma ancora non sappiamo perché nostro figlio è stato ucciso. Speriamo che l’assassino parli durante il processo. Vogliamo risposte”. Infatti Jelenic, assistito dall’avvocata Giulia Marconi, non ha mai detto nulla sui motivi dell’aggressione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Omicidio del capotreno Alessandro, quando inizia il processo: c’è la data. I genitori: “Vogliamo risposte”

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