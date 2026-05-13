Nella finale di Coppa Italia, sono state annunciate le probabili formazioni di Lazio e Inter, con molti cambi rispetto alle ultime partite di campionato. Le formazioni previste prevedono ventidue giocatori che dovrebbero scendere in campo dall’inizio, secondo quanto riportato. La partita vedrà quindi diverse variazioni rispetto alle formazioni abituali di entrambe le squadre.

di Stefano Cori Probabili formazioni Lazio Inter: questi i ventidue uomini che dovrebbero scendere in campo dall’inizio nella finale di Coppa Italia. E’ arrivato il giorno tanto atteso, alle ore 21:00, allo Stadio Olimpico di Roma, si giocherà Lazio-Inter, finale di Coppa Italia. Da una parte i biancocelesti che sperano in questo trofeo per rendere gloriosa una stagione complicata, dall’altra i nerazzurri alla ricerca del double, per riscattare i zero titoli dello scorso anno. Probabili formazioni: Sarri ritrova qualche titolare, manca il regista. Maurizio Sarri rispetto alla gara di campionato manda in campo Nuno Tavares e Taylor. Rientra Zaccagni dopo il problema al piede.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Probabili formazioni Lazio Inter: tanti cambi rispetto al campionato per Sarri e Chivu

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Inter Genoa probabili formazioni: solo due cambi per Chivu rispetto al Bodo

Leggi anche: Inter-Bodo, probabili formazioni: 5 cambi per Chivu rispetto all'andata

Temi più discussi: Lazio-Inter, le formazioni ufficiali del match di Serie A; Lazio-Inter: le probabili formazioni e dove vedere la partita; Lazio-Inter: probabili formazioni, statistiche quando e dove vederla; Lazio-Inter oggi, Serie A. Orario, probabili formazioni e dove vederla in tv.

#LazioInter, le probabili formazioni scelte da Sarri e Chivu x.com

[Filo di Discussione Pre-Partita] Lazio vs Inter (Coppa Italia, Finale) reddit

Lazio-Inter, probabili formazioni e dove vedere la finale di Coppa Italia in tv e streaming LIVEEcco dove si potrà vedere la finale della Coppa Italia 2025/2026 che metterà di fronte la Lazio di Maurizio Sarri e l'Inter di Cristian Chivu ... derbyderbyderby.it

Lazio-Inter, le probabili formazioni, orario e diretta tvLazio-Inter, finale di Coppa Italia 2025/26: orario, tv, protagonisti e obiettivi delle due squadre all’Olimpico. football-magazine.it