Inter Genoa probabili formazioni | solo due cambi per Chivu rispetto al Bodo

Inter Genoa probabili formazioni. L’ Inter, successivamente all’eliminazione dalla Champions, è pronta a concentrarsi esclusivamente sulla Coppa Italia e sul campionato, con una marcia recente in Serie A impressionante: 13 vittorie e un solo pareggio nelle ultime 14 gare. Allo Stadio San Siro sabato arriva il Genoa guidato da Daniele De Rossi, determinato a strappare punti preziosi per alimentare la corsa salvezza. Per i nerazzurri l’obiettivo è voltare pagina dopo l’eliminazione europea. Il tecnico Cristian Chivu spera di ritrovare Hakan Calhanoglu, mentre resta indisponibile Lautaro Martinez. Possibile turno in panchina per Marcus Thuram, con spazio a soluzioni alternative in attacco e a un centrocampo che potrebbe rivedere titolare Henrikh Mkhitaryan. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

