Inter-Bodo probabili formazioni | 5 cambi per Chivu rispetto all' andata

Chivu apporta cinque modifiche alla formazione dell'Inter rispetto all'andata, a causa dell'assenza di Lautaro e Calhanoglu. La partita di ritorno dei playoff di Champions League si gioca a San Siro alle 21 e sarà trasmessa in diretta su Sky. Il tecnico rossonero sceglie Pio Esposito e Thuram in attacco, puntando su un centrocampo con Barella, Zielinski e Mkhitaryan. La squadra si prepara a scendere in campo con questa formazione rivista.

Le probabili formazioni di Inter-Bodo, ritorno dei playoff di Champions League. Si gioca a San Siro alle 21 (diretta tv su Sky): con Lautaro e Calhanoglu indisponibili, Chivu punta su Pio Esposito e Thuram in attacco e il trio Barella-Zielinski-Mkhitaryan a centrocampo. Luis Henrique favorito su Darmian a destra (con Dumfries che intanto è tornato tra i convocati), mentre a sinistra c'è Dimarco (all'andata Carlos Augusto era partito titolare).