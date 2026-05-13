A Milano, nel settembre 2025, si sono verificati scontri nella zona della Stazione Centrale, con centinaia di antagonisti coinvolti. Dopo le violenze di quella giornata, le autorità hanno emesso altre dieci misure cautelari nei confronti di persone sospettate di aver preso parte ai disordini. Gli antagonisti hanno dichiarato di essere presenti tutti quel giorno, mentre le indagini continuano a seguire il filo di quei fatti.

I gravi fatti del 22 settembre 2025 di Milano, quando la zona della Stazione Centrale è stata messa a ferro e fuoco da centinaia di antagonisti, sono ancora oggetto di attenzione da parte degli investigatori. Ci furono numerosi poliziotti feriti, danni alle attività commerciali e allo stesso edificio ferroviario durante gli scontri provocati dagli esponenti dei centri sociali, delle frange anarchiche e dai pro Palestina, che hanno ingaggiato una vera e propria guerriglia con le forze dell’ordine poste a tutela della città. In queste ore sono state notificate ulteriori 10 misure cautelari (sette arresti domiciliari e tre obblighi di dimora con presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria) nei confronti di sei cittadini italiani e quattro cittadini stranieri regolari sul territorio nazionale, tutti maggiorenni.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Pro Pal, scontri di settembre a Milano: altre 10 misure cautelari. Gli antagonisti: "C’eravamo tutti"

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