PrimaCassa | utile a 21,6 milioni e raccolta record a 2,4 miliardi

La prima metà dell’anno ha portato a PrimaCassa un utile di 21,6 milioni di euro, mentre la raccolta ha raggiunto un record di 2,4 miliardi di euro. Questo risultato si riflette sulla solidità finanziaria dell’istituto, che si concentra nel sostegno alle botteghe locali. Sempre più giovani scelgono il modello cooperativo come forma di impresa, attratti dalla gestione condivisa e dalla vicinanza ai territori.

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? Punti chiave Come influisce questo utile sulla sopravvivenza delle botteghe locali?. Perché i giovani stanno scegliendo proprio questo modello cooperativo?. Quali progetti sociali sono stati finanziati con i milioni generati?. Come garantisce la banca la sicurezza del risparmio nei piccoli comuni?.? In Breve Impieghi alla clientela cresciuti del 10,2% superando 1,12 miliardi di euro.. Risparmio gestito in aumento del 14,7% con oltre 16.000 soci attivi.. Direttore Copetti evidenzia crescita nuovi conti e presidio su 121 Comuni.. Oltre 1,6 milioni di euro destinati a 872 iniziative sociali e culturali.. A Martignacco, presso l’Ente Fiera, i soci di PrimaCassa hanno approvato il bilancio 2025 confermando una crescita solida basata su 872 iniziative sostenute sul territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - PrimaCassa: utile a 21,6 milioni e raccolta record a 2,4 miliardi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Monte Pruno: utile record a 8,5 milioni e raccolta oltre 1,3 miliardi? Domande chiave Come ha fatto la banca a generare oltre 212 milioni in finanziamenti? Chi guida oggi la gestione dopo il passaggio di testimone?... Emil Banca, l’utile sfiora 50 milioni: "Mutui e raccolta per 12 miliardi"di Marco Principini BOLOGNA Emil Banca, istituto di credito cooperativo del gruppo Bcc Icrea con filiali in Emilia e nel Mantovano, chiude il 2025... Si parla di: PrimaCassa: utile di oltre 21 milioni; PrimaCassa in assemblea: risultati all’insegna di crescita, solidità e impegno per le comunità. Canto si sente inutile in meno di un mese reddit