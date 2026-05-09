Monte Pruno | utile record a 8,5 milioni e raccolta oltre 1,3 miliardi

A Monte Pruno, la banca ha registrato un utile di 8,5 milioni e ha raccolto più di 1,3 miliardi di euro. L'istituto ha concesso finanziamenti per oltre 212 milioni di euro. Dopo il cambio al vertice, la gestione è passata a un nuovo dirigente. La banca ha mantenuto la sua crescita e la sua capacità di attrarre risorse finanziarie.

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? Domande chiave Come ha fatto la banca a generare oltre 212 milioni in finanziamenti?. Chi guida oggi la gestione dopo il passaggio di testimone?. Perché la nuova filiale di Nocera Inferiore contrasta la desertificazione bancaria?. Quanto ha restituito concretamente l'istituto al territorio tramite i progetti sociali?.? In Breve Raccolta complessiva a 1.360 milioni di euro con incremento di 93 milioni.. Erogati oltre 212 milioni di euro in finanziamenti a imprese e famiglie.. Patrimonio netto vicino ai 70 milioni di euro e 280 mila euro investiti.. Nuova filiale aperta a Nocera Inferiore per contrastare la desertificazione bancaria..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monte Pruno: utile record a 8,5 milioni e raccolta oltre 1,3 miliardi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Emil Banca, l’utile sfiora 50 milioni: "Mutui e raccolta per 12 miliardi"di Marco Principini BOLOGNA Emil Banca, istituto di credito cooperativo del gruppo Bcc Icrea con filiali in Emilia e nel Mantovano, chiude il 2025... Gruppo FS: conti tornano in utile. Ricavi record e investimenti oltre 18 miliardiIl Gruppo FS Italiane ha chiuso l’esercizio 2025 con un utile netto di 30 milioni di euro, rispetto alla perdita archiviata l’anno precedente, con...