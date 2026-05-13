Prima minimizzavano oggi cercano colpevoli | il PD gira la frittata sulla sicurezza
Il Partito Democratico ha pubblicato un comunicato sulla sicurezza cittadina, affermando che in passato si erano minimizzate le problematiche, mentre ora si cercano colpevoli. Questa presa di posizione arriva in seguito a diverse dichiarazioni e dichiarazioni pubbliche sul tema. La discussione sulla sicurezza si è riaccesa con confronti tra esponenti politici e analisi delle responsabilità. Il dibattito si concentra su come vengono affrontate le questioni legate alla sicurezza nei vari episodi recenti.
“La politica è una cosa seria”, scrive il Partito Democratico nel proprio comunicato sulla sicurezza cittadina. Ed è vero. In una città ogni istituzione deve fare il proprio dovere. E proprio questo, negli ultimi anni, troppo spesso è mancato da parte dell’amministrazione, che ha continuato a.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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