Rapina al salone | arrestati i colpevoli il Gratosoglio chiede sicurezza

Nella mattinata del 3 aprile, una rapina armata si è verificata in un salone di bellezza nel quartiere Gratosoglio. La polizia, intervenuta prontamente, ha arrestato i due uomini responsabili dell’assalto. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti, che chiedono maggiore presenza delle forze dell’ordine nella zona. Le autorità stanno portando avanti le indagini per verificare eventuali complici e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

? Cosa sapere Polizia arresta rapinatori armati dopo l'aggressione al salone di bellezza del Gratosoglio il 3 aprile.. Riccardo De Corato chiede presidi fissi della Polizia Locale per contrastare il degrado a Milano.. La Polizia ha identificato e arrestato gli individui responsabili della rapina avvenuta il 3 aprile in un salone di bellezza al Gratosoglio, ponendo fine a una corsa agli armi che ha scosso la tranquillità del quartiere milanese. L’operazione condotta dagli investigatori mette in luce una realtà complessa in quella zona della periferia, dove il senso di insicurezza è alimentato da eventi che sembrano ripetersi con una frequenza allarmante.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rapina al salone: arrestati i colpevoli, il Gratosoglio chiede sicurezza Notizie correlate Caltanissetta: Rapina nel centro storico, il PD chiede più sicurezzaCaltanissetta, il PD interviene sulla rapina nel centro storico: "Necessario un approccio serio e strutturato alla sicurezza" Caltanissetta – Il... Rapina al salone di Como: agente fuori servizio blocca il ladroUn uomo di 26 anni è stato arrestato in flagranza nella mattinata di mercoledì 9 aprile 2026, dopo aver tentato di derubare un salone di acconciature... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Rapina l'osteria e il centro estetico con la pistola. Così è finito incastrato (Video); Rapina a Napoli nella banca Crédit Agricole, il racconto sui ladri con maschere da personaggi del cinema; Armati di pistola e mascherati tentano una rapina in banca: arrestati due fratelli; Tentata rapina in banca nel Vicentino: arrestati due fratelli a mesi dal colpo fallito. Armati di pistola tentarono rapina in banca nel Vicentino, arrestati due fratelliDue fratelli albanesi sono stati arrestati dai carabinieri nell'ambito delle indagini su una tentata rapina ai danni di una banca a Mussolente (Vicenza), il 13 agosto 2025. (ANSA) ... ansa.it Stupro al parco di Tor Tre Teste, scarcerati due degli arrestati: il Dna trovato sulla vittima non è loroErano stati arrestati quattro mesi fa con l’accusa di violenza sessuale e rapina in concorso ai danni di una coppia nel parco di Tor Tre Teste, alla periferia est di Roma, lo scorso 25 ottobre. Ora ... fanpage.it Anche il secondo autore della violenta rapina avvenuta in via Clavature lo scorso 12 aprile è stato identificato e arrestato.... - facebook.com facebook Tentata rapina in una stazione di servizio a Pordenone: ferito il gestore Due uomini armati di coltellino hanno aggredito un 28enne che ha reagito: lieve ferita al fianco e aggressori in fuga senza bottino Sebastiano Franco x.com