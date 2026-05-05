A Siniscola sono in corso indagini dopo un incendio doloso avvenuto nel bar Malibù. Le forze dell’ordine stanno analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza per individuare i responsabili. Al momento, si sta cercando di capire come i responsabili siano riusciti a evitare le telecamere e quali elementi siano stati rilevati dai sistemi di videosorveglianza della zona.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i colpevoli a evitare le telecamere di sorveglianza?. Quali prove concrete stanno cercando gli inquirenti nei filmati della zona?. Perché qualcuno ha scelto proprio questo storico bar per l'attacco?. Quanto sono gravi i danni subiti dalla struttura esterna del locale?.? In Breve L'incendio è scoppiato verso l'una e mezza di notte a La Caletta.. I vigili del fuoco hanno salvato l'interno del bar gestito dai Fadda.. Le autorità esaminano i filmati delle videosorveglianze lungo la via d'accesso.. L'attacco colpisce un'attività storica fondamentale per il tessuto sociale di Siniscola.. Verso l’una e mezza di questa notte, un incendio doloso ha colpito il bar Malibù situato a La Caletta di Siniscola, danneggiando pesantemente la struttura esterna del locale gestito dalla famiglia Fadda.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Siniscola, incendio doloso al bar Malibù: si cercano i colpevoli

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