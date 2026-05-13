Previsti lavori di manutenzione possibili ripercussioni sulla fornitura dell’acqua | le aree interessate
Questa mattina nel Comune di Predappio sono in corso lavori sulla rete idrica. Giovedì, la società di gestione ha programmato un intervento di manutenzione straordinaria sulle condotte dell’acquedotto comunale. L’intervento mira a migliorare la funzionalità degli impianti, ma potrebbe causare interruzioni o riduzioni nella fornitura dell’acqua nelle zone interessate. La società ha annunciato possibili ripercussioni sulla distribuzione durante le operazioni.
Mattinata di lavori sulla rete idrica nel Comune di Predappio. Giovedì Hera ha infatti programmato un intervento di manutenzione straordinaria sulle condotte dell’acquedotto comunale, finalizzato a garantire l’efficienza e la tenuta degli impianti. Le operazioni tecniche comporteranno la.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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