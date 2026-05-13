Previsti lavori di manutenzione possibili ripercussioni sulla fornitura dell’acqua | le aree interessate

Questa mattina nel Comune di Predappio sono in corso lavori sulla rete idrica. Giovedì, la società di gestione ha programmato un intervento di manutenzione straordinaria sulle condotte dell’acquedotto comunale. L’intervento mira a migliorare la funzionalità degli impianti, ma potrebbe causare interruzioni o riduzioni nella fornitura dell’acqua nelle zone interessate. La società ha annunciato possibili ripercussioni sulla distribuzione durante le operazioni.

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