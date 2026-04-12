Viale Carducci pulizia delle griglie stradali al via | le aree interessate e i divieti previsti

Sono iniziati i lavori di pulizia delle griglie stradali lungo il controviale nord di viale Carducci, la zona con i numeri civici dispari. Gli interventi riguardano specificamente le aree interessate e sono accompagnati da divieti di sosta temporanei in alcuni tratti della strada. La pulizia si svolge in orari prestabiliti per limitare i disagi alla circolazione e ai residenti.

Al via una serie di interventi di pulizia delle griglie stradali nella zona del controviale nord di viale Carducci, ovvero quello dove sorgono i numeri civici dispari. L'ufficio di riferimento del Comune infatti ha previsto a partire da lunedì 13 aprile, oltre alla pulizia, anche il controllo dei.🔗 Leggi su Livornotoday.it Leggi anche: Partiti i lavori di pulizia delle circa 1250 caditoie stradali Lavori stradali a Monza dal 16 al 20 marzo: le strade chiuse e i divietiLavori e divieti in arrivo per gli automobilisti monzesi tra lunedì 16 a venerdì 20 marzo.