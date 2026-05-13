Previsioni meteo per Avellino – 14 maggio 2026

Il 14 maggio 2026, a Avellino si prevede una giornata caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti. Durante la mattinata, sono attese deboli piogge che aumenteranno di intensità nel pomeriggio. La temperatura massima prevista si aggirerà intorno ai valori usuali per questo periodo dell’anno, mentre le condizioni del vento saranno deboli o moderati. Nessuna allerta meteorologica specifica è stata emessa per questa giornata.

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Ad Avellino, il 14 maggio 2026, si prevedono cieli molto nuvolosi o coperti, accompagnati da deboli piogge che tenderanno a intensificarsi nel corso del pomeriggio. In serata sono attese delle schiarite. Le precipitazioni totali stimate ammontano a 10 mm. Nel dettaglio, secondo quanto riportato.🔗 Leggi su Avellinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Previsioni meteo per Avellino – 14 marzo 2026Ad Avellino il 14 marzo 2026 i cieli saranno in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento nelle ore... Previsioni meteo per Avellino – 1 maggio 2026Ad Avellino il 1 maggio 2026 sarà una giornata di bel tempo con sole splendente per l’intero arco della giornata. Temi più discussi: Previsioni meteo per Avellino – 8 maggio 2026; Previsioni meteo per Avellino – 5 maggio 2026; Meteo Napoli e Campania, le previsioni di venerdì 8 maggio; Previsioni meteo per Avellino – 6 maggio 2026. Meteo, forte perturbazione tra il 15 e il 16 maggio: la tendenzaLa tendenza meteo da mercoledì 13 indica il passaggio di altre fasi perturbate con forte maltempo soprattutto nella parte finale della settimana. meteo.it Meteo, nuova perturbazione con rovesci e temporali: le previsioniOggi previsto in gran parte temporale, allarme pioggia, con temperature tra 13° e 18°. Oggi previsto in gran parte temporale, giornata ventosa, allarme pioggia, con temperature tra 15° e 19°. Oggi ... meteo.it