Previsioni meteo per Avellino – 14 marzo 2026

Il 14 marzo 2026 ad Avellino il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso per tutta la giornata, con alcune nuvole che si formeranno principalmente in serata. Le condizioni meteorologiche rimarranno stabili durante le ore diurne, mentre in serata è prevista una maggiore copertura nuvolosa. Nessuna altra variazione significativa è indicata nelle previsioni per questa data.

Ad Avellino il 14 marzo 2026 i cieli saranno in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento nelle ore serali. Non sono previste piogge. La temperatura massima raggiungerà 15°C, mentre la minima sarà di 6°C. I venti soffieranno moderati al mattino da Sud, in rinforzo nel pomeriggio quando saranno tesi da Sud-Sudovest. AvellinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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