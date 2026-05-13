Previsioni meteo allerta a Livorno domani 14 maggio | raffiche di Libeccio a 100 km h codice giallo per vento e mareggiate

Domani, 14 maggio, una forte perturbazione interesserà la zona costiera, con raffiche di vento provenienti da Libeccio che raggiungeranno i 100 kmh. La protezione civile regionale ha emesso un'allerta di colore giallo per vento e mareggiate, interessando specificamente le aree della costa tirrenica e dell'Arcipelago. Le condizioni meteo prevedono un peggioramento delle condizioni del mare e del vento lungo tutta la zona interessata.

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAYLa protezione civile regionale ha emanato un'allerta meteo per domani, giovedì 14 maggio, lungo la costa tirrenica e la zona dell'Arcipelago. A causa di un progressivo peggioramento delle condizioni meteorologiche è stato emesso un codice giallo dalle.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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