Per domani, 1 aprile, è prevista un’allerta gialla per vento a Livorno a causa di raffiche di Grecale che potrebbero raggiungere i 100 kmh. La sala operativa centrale della protezione civile regionale ha diffuso un bollettino meteo, segnalando condizioni di vento intenso nella zona. La situazione è monitorata con attenzione dalle autorità competenti, che hanno emesso le misure di precauzione del caso.

La sala operativa centrale della protezione civile regionale ha emesso un nuovo bollettino meteo per la giornata di domani, mercoledì 1 aprile, con allerta gialla per rischio vento. In particolare, a partire dalle 7 e fino alla mezzanotte, si verificheranno raffiche da Nord-Est fino a 60-80 kmh in pianura, mentre in collina, sulla costa e sull'arcipelago il grecale soffierà fino a 80-100 kmh e in montagna fino a 120 kmh. I mari saranno mossi o molto mossi, possibili nevicate a partire da 800-900 metri. LivornoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Si schianta sui motorini in sosta scappando in scooter... 🔗 Leggi su Livornotoday.it

© Livornotoday.it - Previsioni meteo, allerta a Livorno domani 1 aprile: raffiche di Grecale fino a 100 km/h, codice giallo per vento

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