Per domani, 26 marzo, è prevista un'allerta meteo a Livorno a causa di raffiche di Libeccio che raggiungeranno i 100 kmh. La protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per vento e mareggiate, considerando il peggioramento delle condizioni meteorologiche registrato nelle ultime ore. La situazione riguarda principalmente la costa toscana e comporta possibili disagi legati alle maree e alle raffiche di vento.

Un progressivo peggioramento delle condizioni meteorologiche riscontrate dalla protezione civile regionale ha fatto sì che la sala operativa emanasse una nuova allerta meteo (codice giallo per vento e mareggiate) sulla costa della Toscana a partire dal tardo pomeriggio di oggi e per tutta la giornata di domani, giovedì 26 marzo. Nello specifico, la presenza di un’area di bassa pressione sul mar Ligure provocherà nelle prossime ore condizioni di tempo perturbato: per quanto riguarda Livorno e Gorgona, è previsto il codice giallo per rischio vento in vigore dalle ore 18 di oggi, mercoledì 25 marzo, fino alla mezzanotte (ore 23.59) di domani, giovedì 26 marzo, e codice giallo per rischio mareggiate dalle 21 di questa sera e ancora per tutta la giornata di domani. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

© Livornotoday.it - Previsioni meteo, allerta a Livorno domani 26 marzo: raffiche di Libeccio a 100 km/h, codice giallo per vento e mareggiate

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