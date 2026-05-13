Presunti appalti per i rifiuti pilotati a Caserta prescrizione per l'ex sindaco Carlo Marino

Un ex sindaco di Caserta ha ottenuto la prescrizione nel procedimento giudiziario riguardante presunti appalti pilotati per la gestione dei rifiuti. La decisione riguarda l'inchiesta sull'assegnazione di decine di incarichi all'azienda di un imprenditore locale, accusata di aver ottenuto gli appalti in modo illecito. La questione aveva coinvolto diverse figure istituzionali e imprenditoriali, con indagini che sono state avviate alcuni anni fa.

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