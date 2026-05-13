Appalti rifiuti pilotati prescrizione per l’ex sindaco di Caserta

Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha deciso di non procedere contro l'ex sindaco di Caserta, Carlo Marino, in relazione alle accuse di turbative d'aste negli appalti comunali per i rifiuti. La sentenza è stata emessa a causa della prescrizione del reato, che ha portato alla conclusione del procedimento senza condanna. La vicenda riguarda presunte irregolarità nelle assegnazioni di contratti pubblici legati alla gestione dei rifiuti nella città.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione per l’ex sindaco di Caserta Carlo Marino, che era imputato nel processo per le presunte turbative d’aste negli appalti comunali per i rifiuti. Il collegio della prima sezione penale presieduto da Sergio Enea ha disposto la prescrizione anche per altri quattro imputati, ovvero Nicola Mottola, Pasquale Vitale, l’ex dirigente del Comune di Caserta Marcello Iovino e Biagio Bencivenga. La posizione di Marino e degli altri imputati era stata stralciata dal ‘processo madre’ sugli appalti dei rifiuti, che vede imputati tra gli altri l’imprenditore Carlo Savoia, ritenuto dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli come un colletto bianco vicino al clan dei Casalesi.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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