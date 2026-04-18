I genitori di un bambino di due anni e mezzo, di origini egiziane, hanno presentato una denuncia dopo la morte del loro figlio. Il bambino aveva subito un intervento al braccio a Rovigo, e pochi giorni dopo l’operazione è deceduto. La famiglia ha deciso di rivolgersi alle autorità per chiarire le circostanze che hanno portato alla scomparsa del piccolo. La procura ha avviato un’indagine sulla vicenda.

Una denuncia è stata presentata dai genitori di un bambino di 2 anni e mezzo di origini egiziane, morto martedì scorso all’ospedale di Padova, dove era stato trasferito d’urgenza da Rovigo in seguito all’arresto cardiaco avvenuto circa un’ora dopo l’inizio dell’intervento chirurgico al quale era stato sottoposto, programmato per le otto del mattino. Lo riferiscono il Corriere del Veneto e il Gazzettino. I genitori si erano trasferiti in Italia, prima a Milano e poi a Parma, dove il padre è operaio in un macello industriale. La coppia ha quattro figli. Il bambino, dalla nascita, era affetto da una lesione del plesso brachiale destro con interessamento di spalla, gomito e mano.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Bimbo muore a due anni e mezzo dopo un intervento al braccio a Rovigo, la denuncia dei genitori

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