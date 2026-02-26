Ponte San Giovanni parcheggio di via Luigi Catanelli | Residenti esasperati | servono interventi immediati

A Ponte San Giovanni, i residenti del parcheggio di via Luigi Catanelli manifestano frustrazione per il deterioramento della pavimentazione, chiusa dallo scorso dicembre. La richiesta di interventi immediati si fa sentire, con un appello alla gestione comunale affinché si trovi una soluzione rapida. La situazione sta creando disagi continui per chi utilizza regolarmente l’area e si aspetta una risposta concreta.

"Chiediamo ancora una volta alla Giunta comunale che vengano avviati gli interventi di ripristino della pavimentazione del parcheggio di via Luigi Catanelli, a Ponte San Giovanni, chiuso dal 16 dicembre 2024": l'appello alla sindaca Ferdinandi e all'assessore Zuccherini è stato di nuovo lanciato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Ponte San Giovanni, c'è il progetto per la riapertura e nuova pavimentazione del parcheggio di via Catanelli"Quali sono i tempi e le modalità di ripristino della pavimentazione del parcheggio di via Catanelli a Ponte San Giovanni, di proprietà...

Leggi anche: Emergenza PS al San Pio, Rubano alla Morgante: “Criticità non più rinviabile, servono interventi immediati”

Argomenti discussi: Il collegamento tra M1 e treni. Aperto il sottopasso pedonale: Prende forma la nuova Sesto.

Pressing su Ponte San Giovanni. L’assessore in giro per cantieri. E a novembre riapre il parcheggioSopralluogo di Zuccherini nell’area del Pinqua: Ripartite le opere vicino al palazzetto dello sport. Avanzano i lavori su piazza del Mercato: la zona destinata alla sosta è prossima al completamento ... lanazione.it

Due interventi strategici in città. Riqualificazione a Ponte S. Giovanni. Cambia la circolazione in centroL’annuncio del Comune: si completano i lavori in via Cestellini e nell’area parcheggio dell’ex mercato. In piazza Matteotti un’autogru per il cantiere del Museo del Cioccolato. Ecco le modifiche alla ... lanazione.it