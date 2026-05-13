Presidenti di Regione più graditi Marsilio perde punti e resta agli ultimi posti
Secondo le ultime rilevazioni, tra i presidenti di Regione, alcuni sono considerati più graditi mentre altri occupano le posizioni più basse della classifica. Tra questi ultimi si trova Marco Marsilio, che guida l'Abruzzo dal 2019 e sta affrontando una fase di calo di consensi nel suo secondo mandato. La posizione in graduatoria riflette le opinioni raccolte di recente tra gli italiani sui rappresentanti regionali.
Si colloca nella parte bassa della classifica dei presidenti di Regione Marco Marsilio, governatore dell'Abruzzo dal 2019, al suo secondo mandato. I dati emergono da un sondaggio sui governatori più graditi realizzato negli ultimi mesi da Swg e diffuso dall'Ansa.Nella classifica aggiornata.🔗 Leggi su Chietitoday.it
Notizie correlate
Frana di Niscemi, perché sono indagati gli ultimi quattro presidenti della RegioneE’ solo l’inizio, ma fa già fragore, come la paurosa frana che ha scosso Niscemi .
Frana di Niscemi: 13 indagati, coinvolti anche gli ultimi 4 presidenti della RegioneABBONATI A DAYITALIANEWS L’inchiesta della Procura di Gela Sviluppi rilevanti nelle indagini sulla frana che il 25 gennaio 2026 ha colpito duramente...
Temi più discussi: Presidenti di Regione, Fedriga è il più gradito: tre governatori del Sud tra i primi cinque; Roberto Fico; Fedriga il governatore più gradito, 3 del sud tra i primi cinque; La classifica di gradimento dei Presidenti di Regione, ecco dove si piazza Schifani.
Frana Niscemi: sono gli ultimi quattro Presidenti di Regione indagati dalla Procura di Gela per disastro colposo e danneggiamento su un totale di 13 indagati. Ben venga la magistratura a fare luce su uno dei disastri più gravi della storia siciliana recente. I Nis facebook
Il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha assunto nel suo staff il creatore di È quasi magia Giany, un profilo Instagram di meme su di lui reddit
EST S.A.S. DI TONIOLO SIRO - Results on X | Live Posts & Updates x.com
Presidenti di Regione, Fedriga è il più gradito. Tre del Sud tra i primi cinqueSono due governatori del Nord, entrambi della Lega, a guidare la classifica di gradimento dei presidenti di Regione. In testa Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia) con il 65%, in crescita di un ... tg24.sky.it
Maturità 2026, pubblicati i nomi dei presidenti esterni di commissione: l’elenco regione per regioneGli elenchi regionali in aggiornamento con i nominativi dei presidenti di commissione della Maturità 2026. Per scoprire l’abbinamento dei nomi alle singole commissioni si dovrà però attendere l’ultima ... fanpage.it