Presidenti di Regione più graditi Marsilio perde punti e resta agli ultimi posti

Da chietitoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo le ultime rilevazioni, tra i presidenti di Regione, alcuni sono considerati più graditi mentre altri occupano le posizioni più basse della classifica. Tra questi ultimi si trova Marco Marsilio, che guida l'Abruzzo dal 2019 e sta affrontando una fase di calo di consensi nel suo secondo mandato. La posizione in graduatoria riflette le opinioni raccolte di recente tra gli italiani sui rappresentanti regionali.

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Si colloca nella parte bassa della classifica dei presidenti di Regione Marco Marsilio, governatore dell'Abruzzo dal 2019, al suo secondo mandato. I dati emergono da un sondaggio sui governatori più graditi realizzato negli ultimi mesi da Swg e diffuso dall'Ansa.Nella classifica aggiornata.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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