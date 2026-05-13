Presidenti di Regione più graditi Marsilio perde punti e resta agli ultimi posti

Secondo le ultime rilevazioni, tra i presidenti di Regione, alcuni sono considerati più graditi mentre altri occupano le posizioni più basse della classifica. Tra questi ultimi si trova Marco Marsilio, che guida l'Abruzzo dal 2019 e sta affrontando una fase di calo di consensi nel suo secondo mandato. La posizione in graduatoria riflette le opinioni raccolte di recente tra gli italiani sui rappresentanti regionali.

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