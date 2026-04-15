Frana di Niscemi perché sono indagati gli ultimi quattro presidenti della Regione

La procura di Gela ha aperto un’indagine sulla frana avvenuta a Niscemi a gennaio, che ha coinvolto un’area della provincia di Caltanissetta. Tra le persone iscritte nel registro degli indagati ci sono gli ultimi quattro presidenti della Regione. Al momento, sono tredici le persone sotto accusa nel procedimento avviato dopo lo smottamento che ha causato danni alla zona. L’inchiesta prosegue per fare luce sulle eventuali responsabilità.

E’ solo l’inizio, ma fa già fragore, come la paurosa frana che ha scosso Niscemi. Tredici gli indagati dalla procura di Gela che coordina l’inchiesta dopo il poderoso smottamento che a gennaio ha interessato il piccolo centro della provincia di Caltanissetta. E che è il prolungamento di quello del 1997, su cui, è l’accusa, non si è agito: nessuna opera strutturale realizzata, i fondi non spesi. Quattro i nomi pesanti, quelli degli ultimi presidenti della Regione, in carica dal 2010 al 2026: Raffaele Lombardo, Rosario Crocetta, Nello Musumeci - oggi ministro alla Protezione civile, che peraltro dopo i fatti aveva sollecitato una indagine amministrativa sulle omissioni dopo la prima grossa frana del 1997 - e l’attuale capo della Giunta di Palazzo d’Orleans, Renato Schifani.🔗 Leggi su Feedpress.me

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