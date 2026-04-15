La Procura di Gela ha aperto un'inchiesta riguardante la frana avvenuta a Niscemi il 25 gennaio 2026, che ha causato ingenti danni nella zona. Attualmente sono 13 le persone indagate, tra cui figurano anche gli ultimi quattro presidenti della Regione. Le indagini stanno approfondendo le eventuali responsabilità e le decisioni prese nelle fasi che hanno preceduto il crollo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’inchiesta della Procura di Gela. Sviluppi rilevanti nelle indagini sulla frana che il 25 gennaio 2026 ha colpito duramente Niscemi, in provincia di Caltanissetta. La Procura di Gela, guidata dal procuratore Salvatore Vella, ha aperto un fascicolo per disastro colposo e danneggiamento causato da frana. Nel corso di un incontro con la stampa, è stato reso noto che 13 persone sono state iscritte nel registro degli indagati, segnando una svolta significativa nell’inchiesta. Coinvolti anche gli ex presidenti della Regione. Tra i nomi degli indagati figurano anche i presidenti della Regione Siciliana che si sono succeduti dal 2010 al 2026: Raffaele Lombardo, Rosario Crocetta, Nello Musumeci e Renato Schifani.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Frana di Niscemi: 13 indagati, coinvolti anche gli ultimi 4 presidenti della Regione

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