Presidenti di Regione più amati la classifica | Decaro al quarto posto

Da baritoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una classifica pubblicata dall'agenzia Ansa e realizzata da Swg mostra i presidenti di Regione più apprezzati. Secondo i dati, il governatore della Puglia si colloca al quarto posto tra i più amati. È in carica da novembre dell'anno precedente e si trova subito fuori dal podio. La graduatoria include altri presidenti di Regione, che occupano le prime tre posizioni.

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I presidenti di Regione più amati? Il governatore pugliese, Antonio Decaro, è al quarto posto. Nella classifica stilata da Swg e diffusa dall'Ansa, il presidente della Regione Puglia, in carica da novembre scorso, si posiziona appena fuori dal podio, ma comunque nella top five dei governatori più.🔗 Leggi su Baritoday.it

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