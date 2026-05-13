Presidenti di Regione più amati la classifica | Decaro al quarto posto

Una classifica pubblicata dall'agenzia Ansa e realizzata da Swg mostra i presidenti di Regione più apprezzati. Secondo i dati, il governatore della Puglia si colloca al quarto posto tra i più amati. È in carica da novembre dell'anno precedente e si trova subito fuori dal podio. La graduatoria include altri presidenti di Regione, che occupano le prime tre posizioni.

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