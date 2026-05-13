Presidenti di Regione più amati la classifica | Decaro al quarto posto
Una classifica pubblicata dall'agenzia Ansa e realizzata da Swg mostra i presidenti di Regione più apprezzati. Secondo i dati, il governatore della Puglia si colloca al quarto posto tra i più amati. È in carica da novembre dell'anno precedente e si trova subito fuori dal podio. La graduatoria include altri presidenti di Regione, che occupano le prime tre posizioni.
I presidenti di Regione più amati? Il governatore pugliese, Antonio Decaro, è al quarto posto. Nella classifica stilata da Swg e diffusa dall'Ansa, il presidente della Regione Puglia, in carica da novembre scorso, si posiziona appena fuori dal podio, ma comunque nella top five dei governatori più.🔗 Leggi su Baritoday.it
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Grazie a tutti, davvero. Per il gradimento, per gli auguri di compleanno… e anche a chi oggi mi ha ricordato gentilmente l’età Essere tra i presidenti di Regione più apprezzati d’Italia è un onore, ma l’affetto che sto ricevendo oggi vale ancora di più. facebook
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