Takaichi ride vedendo foto Autopen al posto di Biden nella Galleria dei Presidenti alla Casa Bianca – Il video

La premier giapponese Takaichi si trovava alla Casa Bianca come ospite del Presidente degli Stati Uniti. Durante la visita, ha osservato una fotografia di Biden sostituito da un'autopen nella Galleria dei Presidenti e ha sorriso guardandola. Il video dell’episodio è stato diffuso dall’Agenzia Vista. La scena ha suscitato attenzione sui social e tra i presenti.

Viva il sorteggio, facciamo come nella riforma della giustizia. La sorprendente (e provocatoria) modifica al regolamento del Senato depositata dal M5s Il Fatto quotidiano e Domani inguaiano il sottosegretario Delmastro: le foto nel locale della figlia del mafioso Caroccia. Una è di due mesi fa «E qui esco pazza», Meloni ascolta Barbero sulla riforma della Giustizia: le facce della premier e la risposta allo storico da Fedez – Il video Umberto Bossi, la proposta dei funerali di Stato e la scelta della famiglia per l’ultimo saluto. Sarà presente Meloni . 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Leggi anche: Takaichi alla Casa Bianca: Solo Trump può portare la pace nel mondo – Il video La preghiera dei Pastori evangelici con Trump alla Casa Bianca per il successo nella guerra in Iran – Il video(Agenzia Vista) Usa, 06 marzo 2026 Diversi pastori evangelici hanno pregato accanto al Presidente degli Stati Uniti Donald Trump nello Studio Ovale...