Presentazione libro ' I Franceschi dalla Corsica alla Toscana - Origini ascesa e memoria di una dinastia di chierici corsari e cavalieri

Da pisatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Biblioteca Universitaria di Pisa vi invita alla presentazione del volume "I FRANCESCHI DALLA CORSICA ALLA TOSCANA - Origini, ascesa e memoria di una dinastia di chierici, corsari e cavalieri" a cura di Andrea Addobbati e Cristina Moro (Pacini Editore).Ne discuteranno con i curatori il Dott.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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