Giani alla presentazione di un libro sulle Olimpiadi | Toscana sede ideale per una edizione diffusa

Durante una presentazione di un libro sulle Olimpiadi, Giani ha affermato che la Toscana rappresenta la sede ideale per un’edizione diffusa dei Giochi. La discussione si è concentrata sulla documentazione scoperta nell’archivio storico del Coni, che ha fornito nuovi spunti sul tema. L’evento ha coinvolto pubblico e media, con interventi e commenti di vari rappresentanti del settore.

FIRENZE – La vasta documentazione recentemente rinvenuta all'archivio storico del Coni, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, ha restituito alla memoria sportiva, a pochi giorni dalla conclusione dei giochi di Milano Cortina 2026, una testimonianza degli eventi che accompagnarono la preparazione dell'edizione dei giochi invernali di Cortina 1956 ed il loro svolgimento. Nasce da qui il volume I primi cinque cerchi olimpici curato da Gherardo Bonini, Franco Cervellati, Marcello Marchioni e Giuseppe Ocello, presentato a palazzo Strozzi Sacrati dagli autori assieme al presidente della Regione Eugenio Giani, che racconta la prima olimpiade ospitata da una città italiana corredandola con materiale d'archivio, statistiche, cronache, commenti e foto.