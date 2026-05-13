Presa a martellate sul bus Il marito finisce in cella Faceva colazione al bar

Da lanazione.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato arrestato dopo aver colpito un altro passeggero con un martello all’interno di un autobus. Prima dell’episodio, aveva preso colazione in un bar, ordinando un cappuccino, due paste e un panino, che ha consumato seduto all’esterno del locale. Dopo aver pagato regolarmente, si trovava in abiti puliti e in ordine. L’uomo è stato portato in cella, mentre le autorità stanno ricostruendo l’accaduto.

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Ha preso un cappuccino, due paste e un panino. Ha consumato seduto, fuori dal locale. Ha pagato regolarmente e i suoi abiti non erano sporchi né stropicciati. Ma non è passato inosservato. La barista ha riconosciuto la foto che dalla serata di lunedì girava sui social e ha chiamato un cabiniere, suo conoscente. È finita così la fuga di Mohamed El Messaoudi, 43 anni, originario del Marocco, accusato di aver ridotto in fin di vita la moglie a martellate in autobus mentre lei tornava dal lavoro: da ieri è sottoposto a fermo come indiziato di delitto. È finito nella rete tessuta dai carabinieri grazie ai social e al senso civico di una cittadina (al 112 per segnalarlo ha telefonato anche un’anziana signora) che non ha avuto paura di chiamare gli investigatori "anche se mentre lo facevo – racconta Alessandra – non mi sono fatta vedere da lui".🔗 Leggi su Lanazione.it

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