Prende a martellate la moglie sul bus e scappa fermato mentre fa colazione al bar

Da perugiatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 12 maggio, un uomo ha colpito con un martello la moglie a bordo di un autobus prima di scappare. La polizia ha avviato ricerche estese su tutto il territorio nazionale e l’ha rintracciato mentre si trovava in un bar, intento a fare colazione. L’episodio si è verificato nella prima mattinata, e l’uomo è stato fermato in seguito alla fuga.

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Una fuga terminata nel corso della prima mattinata di martedì 12 maggio, dopo ricerche a tappeto che erano state estese su tutto il territorio nazionale. E’ stato fermato Mohamed El Messaoudi, rintracciato nelle scorse nel Comune di Stroncone.I carabinieri lo hanno tradotto nella caserma di via.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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