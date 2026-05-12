Prende a martellate la moglie sul bus e scappa fermato mentre fa colazione al bar

Martedì 12 maggio, un uomo ha colpito con un martello la moglie a bordo di un autobus prima di scappare. La polizia ha avviato ricerche estese su tutto il territorio nazionale e l’ha rintracciato mentre si trovava in un bar, intento a fare colazione. L’episodio si è verificato nella prima mattinata, e l’uomo è stato fermato in seguito alla fuga.

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