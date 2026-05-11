Nell’udienza del 2 aprile a Terni, un uomo arrestato è stato sottoposto a divieto di avvicinamento alla moglie e allontanamento dalla loro abitazione, con l’uso di un braccialetto elettronico. Nonostante questa misura, l’uomo è ancora ricercato, mentre le forze dell’ordine cercano di rintracciarlo. Nei giorni successivi, si sono verificati episodi di minaccia e aggressione con strumenti contundenti a bordo di un autobus.

Terni, 10 maggio 2026 – Nell’udienza del 2 aprile il giudice di Terni aveva convalidato l’arresto e disposto l’allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla moglie, con l’applicazione del braccialetto elettronico. Ma quel braccialetto elettronico non è stato sufficiente, perché nel primo pomeriggio di sabato lui, 43 anni originario del Marocco, è salito sullo stesso bus su cui viaggiava la moglie, di ritorno dal lavoro, e l’ha picchiata, prima con le mani, poi colpendola con un martello al volto e al cranio. Il braccialetto elettronico è stato trovato dai carabinieri a terra, poco lontano dal martello, nei pressi del pullman.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Presa a martellate sul bus: è ancora caccia al marito in fuga. Il braccialetto elettronico non è servito

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