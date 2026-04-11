Un infettivologo ha dichiarato che, per la prima volta, un virus proveniente dal mare è stato trasmesso all'uomo. Si tratta di un virus marino che ha subito il salto di specie, provocando una grave infezione oculare e la perdita della vista in un individuo. La scoperta rappresenta un episodio inedito, che ha attirato l'attenzione degli esperti nel settore sanitario.

Per la prima volta un virus marino è passato all'uomo. Lo ha affermato l'infettivologo Matteo Bassetti su X, citando uno studio pubblicato su Nature Microbiology. "Per la prima volta, un virus marino ha fatto il salto di specie, causando una grave infezione oculare con perdita della vista in un essere umano. Il virus marino - ha spiegato Bassetti - è passato da animali acquatici all'uomo, provocando sintomi oculari gravi e insoliti. Si pensava che l'agente patogeno, noto come Covert Mortality Nodavirus (CMNV), infettasse solo invertebrati e pesci". "Uno studio pubblicato su Nature Microbiology ha rivelato che il virus causa una uveite anteriore virale ipertensiva oculare persistente (POH-VAU) negli esseri umani", ha aggiunto.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - L'infettivologo Matteo Bassetti: "Per la prima volta un virus marino è passato all'uomo"

Virus marino passa all’uomo per la prima volta: infezione agli occhi e rischio cecità. L’infettivologo Bassetti: “Nuova frontiera”Per la prima volta un virus marino è riuscito a fare il salto di specie e a infettare l’uomo, causando una grave patologia oculare.

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