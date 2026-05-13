Premio Lunigiana storica Ripartenza alla grande Tanti elaborati sotto esame
È iniziata ufficialmente la XXVI edizione del Premio Lunigiana Storica, con la prima seduta della Commissione che si è svolta nella sala consiliare del Comune di Licciana Nardi. Durante l’incontro sono stati esaminati numerosi elaborati presentati per la selezione degli studi sulla Lunigiana, in vista del riconoscimento che sarà assegnato nel 2026. La fase di valutazione prosegue con l’obiettivo di individuare i lavori meritevoli.
È entrata nel vivo la XXVI edizione del Premio Lunigiana Storica. Nella sala consiliare del Comune di Licciana Nardi si è tenuta la prima riunione della Commissione incaricata di valutare gli elaborati candidati all’edizione 2026 del prestigioso riconoscimento dedicato agli studi sulla Lunigiana. Alla riunione hanno preso parte quindici commissari, tra docenti universitari provenienti da Torino, Pisa e Firenze e studiosi del territorio, a rappresentare le diverse anime culturali, storiche e geografiche del Premio. C’erano il presidente onorario professor Enzo Artemio Baldini, il presidente professor Giuseppe Benelli e il direttore Stefano Calabretta, insieme agli altri componenti della commissione.🔗 Leggi su Lanazione.it
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