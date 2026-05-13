Premio Lunigiana storica Ripartenza alla grande Tanti elaborati sotto esame

È iniziata ufficialmente la XXVI edizione del Premio Lunigiana Storica, con la prima seduta della Commissione che si è svolta nella sala consiliare del Comune di Licciana Nardi. Durante l’incontro sono stati esaminati numerosi elaborati presentati per la selezione degli studi sulla Lunigiana, in vista del riconoscimento che sarà assegnato nel 2026. La fase di valutazione prosegue con l’obiettivo di individuare i lavori meritevoli.

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