Mi presenti i tuoi 4 | De Niro riaccende la macchina della verità Ariana Grande sotto esame nel trailer

È uscito il primo trailer di Focker-In-Law, quarto film della saga iniziata nel 2000 con Mi presenti i tuoi, e torna subito uno dei momenti più tipici della serie: qualcuno deve sedersi davanti a Jack Byrnes e rispondere alle sue domande sotto la macchina della verità. Questa volta, però, non tocca a Greg Focker, ma al personaggio interpretato da Ariana Grande. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Focker-In-Law (@fockerinlaw) Nel film tornano Ben Stiller e Robert De Niro nei ruoli storici di Greg e Jack, insieme a Blythe Danner e Teri Polo. La novità è Olivia Jones (Ariana Grande), fidanzata del figlio di Greg e Pam, che si ritrova a dover affrontare il momento più temuto: l’ingresso nella famiglia.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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