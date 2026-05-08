Premio Lombardini Evento con gli studenti

Nei giorni scorsi, nella chiesa metodista di corso Rosselli, si è tenuta la cerimonia di premiazione della prima edizione del premio Jacopo Lombardini. L’evento ha visto la partecipazione di studenti e relatori, con interventi dedicati ai vincitori. La manifestazione ha rappresentato un momento di riconoscimento per i giovani coinvolti nel concorso.

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Nei giorni scorsi nella chiesa metodista di corso Rosselli si è svolta la premiazione dei vincitori della prima edizione del premio Jacopo Lombardini. Al concorso intitolato ‘ La libertà dopo l’oppressione ’ hanno partecipato studenti e studentesse delle classi terze, quarte e quinte del liceo artistico Gentileschi. Cinquanta le opere in gara tra pittura, scultura e grafica. A decretare i vincitori la giuria composta dell’assessora alla Cultura Gea Dazzi, dal direttore dell’Accademia di belle arti di Baudinelli che non era presente all’evento, della professoressa Luisa Passeggia in rappresentanza della Fondazione CrC e da Francesca Bedini e Gian Luca Maggiani, due componenti della chiesa metodista artisti professionisti.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Premio Lombardini. Evento con gli studenti Notizie correlate Il Premio “La Penna d’oca del Campidoglio”, terza edizione : successo di un evento in cui trionfa l’amore per gli animaliEroi quotidiani a 4 zampe, volti noti, istituzioni, al Premio “La Penna d’oca del Campidoglio” trionfa la forza della vita che sfida l’indifferenza... Leggi anche: Career Day: il 10 marzo torna l’evento più grande di UniBo sul mondo del lavoro per gli studenti Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Premio Lombardini. Evento con gli studenti; L’arte dei giovani per la libertà; Domani a Bologna la consegna della Stella al Merito a dodici nuovi Maestri del Lavoro reggiani. Premio Lombardini. Evento con gli studentiNei giorni scorsi nella chiesa metodista di corso Rosselli si è svolta la premiazione dei vincitori della prima edizione del premio Jacopo Lombardini. Al concorso intitolato ‘La libertà dopo ... lanazione.it A Carrara la prima edizione del Premio dedicato a Jacopo Lombardini, promosso dalla locale chiesa metodista al Liceo Artistico «Artemisia Gentileschi» - facebook.com facebook