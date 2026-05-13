Il liceo Empedocle al Premio Francese | studenti protagonisti a Palermo con un lavoro sulla mafia oggi

Il liceo classico Empedocle partecipa al Premio Mario e Giuseppe Francese “Spazio scuola”, che si terrà venerdì 15 maggio al cinema De Seta nei Cantieri culturali della Zisa a Palermo. La scuola sarà presente con un lavoro che affronta il tema della mafia oggi, coinvolgendo gli studenti in un progetto dedicato a questa realtà. La manifestazione è rivolta agli istituti superiori e si svolge nella città siciliana.

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