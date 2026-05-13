Premio Francese dai documentari ai cortometraggi | al via il concorso per le scuole

Venerdì 15 alle 9:30, presso il Cinema De Seta nei Cantieri culturali della Zisa a Palermo, si svolgerà la seconda edizione del Premio Mario e Giuseppe Francese dedicato alle scuole superiori. Il concorso prevede la presentazione di inchieste, documentari, cortometraggi e articoli di giornale realizzati dagli studenti. L’evento si inserisce nel progetto dedicato ai giovani autori, con l’obiettivo di valorizzare le produzioni degli istituti scolastici.

Inchieste, documentari, cortometraggi, articoli di giornale. Venerdì 15, alle 9,30, al Cinema De Seta ai Cantieri culturali della Zisa, a Palermo, prenderà il via il Premio Mario e Giuseppe Francese parte seconda, lo "Spazio-scuola" riservato agli istituti superiori. La manifestazione in memoria.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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