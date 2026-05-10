Premier time al Senato scontro su economia e politica estera

Da agi.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì al Senato si terrà il cosiddetto premier time, momento in cui il premier si rivolgerà ai senatori. La maggioranza intende mettere in evidenza i successi del governo in ambito interno, mentre l'opposizione si prepara a contestare sulla situazione economica e sulla politica estera. La discussione si preannuncia vivace, con diverse posizioni che si confrontano sullo stato del paese.

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AGI - I riflettori sono puntati per mercoledì quando ci sarà il premier time al Senato, con la maggioranza che punta a far risaltare i risultati del governo in politica interna e l'opposizione pronta ad attaccare su economia e politica internazionale. FdI  interrogherà la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sul fisco, Noi moderati sul lavoro, Forza Italia sul Mezzogiorno e la Lega sul piano casa. Il Pd rilancerà il tema dei salari, Avs la fuga dei giovani dall'Italia, le altre forze politiche che non appoggiano l'esecutivo sulla situazione in Medio Oriente e sulle future mosse dell'Italia. Il nodo Iran e la posizione italiana. In ballo c'è sempre il contributo chiesto dagli Stati Uniti ("passare dalle parole ai fatti", la richiesta arrivata ieri dal segretario di Stato Usa Marco Rubio ) nella guerra contro l' Iran.🔗 Leggi su Agi.it

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