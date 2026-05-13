Il prefetto ha spiegato le ragioni dietro la decisione di programmare il derby di Roma tra le squadre locali per la sera di lunedì. In un'intervista, ha indicato che ci sono quattro fattori che hanno portato a questa scelta, senza fornire ulteriori dettagli specifici. La programmazione dell'incontro è stata oggetto di attenzione e analisi da parte delle autorità, che hanno motivato la decisione in base a questi punti.

di Francesco Spagnolo Prefetto Giannini in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ ha spiegato il motivo della scelta di spostare il derby fra Roma e Lazio lunedì sera. In un momento di particolare fermento per la Capitale, il prefetto Giannini ha preso la parola per chiarire le delicate dinamiche che hanno portato al rinvio del derby capitolino. Attraverso le colonne del Corriere della Sera, l’ex Capo della Polizia ha sviscerato i motivi di una scelta che ha scatenato non poche polemiche tra i vertici del calcio italiano e le istituzioni locali. Al centro del dibattito, la decisione di posticipare la sfida tra Roma e Lazio al lunedì sera, modificando la programmazione originale che vedeva il calcio d’inizio fissato per la domenica a mezzogiorno.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Prefetto Giannini sul perché del derby di Roma la sera: «Sono quattro i punti che ci hanno spinto a questa decisione»

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