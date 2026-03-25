Derby vietato per i grossetani La decisione del prefetto di Siena

Il prefetto di Siena ha deciso di vietare la vendita di biglietti ai residenti nella provincia di Grosseto per il match di calcio tra le due città. La restrizione riguarda esclusivamente i tifosi grossetani, che non potranno acquistare biglietti per assistere alla partita. La disposizione è stata comunicata ufficialmente e si applica alla vendita dei biglietti per l'incontro.

GROSSETO Niente biglietti per il match di calcio Siena-Grosseto a chi risulta residente in provincia di Grosseto. Derby negato per gli ultras del Grifone capolista. Scelta dettata da motivi di sicurezza, ma che non mancherà di far discutere. La decisione è stata presa ieri nel corso del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Siena, Valerio Massimo Romeo. Una riunione incentrata su vari aspetti e tra questi la valutazione dei profili di rischio dell’incontro di calcio Siena – Grosseto, valevole per il Campionato di serie D in programma sabato prossimo. La gara è stata oggetto di esame da parte del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, organismo istituito presso il Ministero dell’Interno per la valutazione dei profili di rischio delle manifestazioni sportive. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Derby vietato per i grossetani. La decisione del prefetto di Siena Articoli correlati Leggi anche: Calcio, Napoli-Verona: la decisione del prefetto sulla trasferta Puteolana-Battipagliese vietata agli ospiti: la decisione del Prefetto· divieto di vendita dei biglietti ai residenti nel Comune di Battipaglia; · incedibilità dei titoli d’ingresso; · chiusura del settore ospiti dello... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Derby vietato Temi più discussi: Derby vietato per i grossetani. La decisione del prefetto di Siena; Colpo di scena: derby vietato a tutti i residenti in provincia; Il derby è del Venezia, che allunga in testa alla classifica; Padova-Venezia derby senza tifosi, sciopero degli ultrà biancoscudati: Indegno il divieto di trasferta. Le ultime. Per i tifosi bianconeri derby ancora vietatoI tifosi del Picchio sono già in fibrillazione per il derby, ma in mezzo c’è l’importantissimo appuntamento col Carpi. Nella giornata di ieri la Samb ha comunicato in via ufficiale che il settore ... ilrestodelcarlino.it Il sindaco Giordani sul derby Venezia-Padova vietato ai tifosi in trasferta: «Peccato, mi auguro che lo spettacolo non ne risenta»La partita è prevista per il 17 marzo e la decisione attesa (anche dopo gli ultimi episodi) ... corrieredelveneto.corriere.it Ragazzi voi non state bene. La squadra femminile la seguo dal 2018, commento ogni loro partita qua sopra… mo perchè la maschile ha perso è vietato esultare per una vittoria in rimonta nel derby fondamentale visto che siamo prime in classifica x.com Un derby infinito, vietato ai deboli di cuore! Sei gol, sorpassi e controsorpassi in una sfida che ha regalato emozioni dal 1' al 90'. I PROTAGONISTI: Il Barletta sblocca con Laringe, la ribalta con Da Silva e la riacciuffa nel finale con il rigore glaciale di Lattanzi - facebook.com facebook