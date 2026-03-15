Sabrina Giannini afferma che oggi più persone muoiono per problemi legati al cibo rispetto al fumo, criticando l'idea diffusa che alcuni alimenti siano benefici. La giornalista sottolinea come spesso dietro le indicazioni sulla salute si nascondano interessi economici e di potere. La sua intervista è stata rilasciata in diverse città italiane, tra cui Bologna, Torino, Roma, Firenze, Venezia e Milano, dove si terrà un evento al Teatro Nazionale martedì 17 marzo.

Bologna, Torino, Roma, Firenze e Venezia e ora Milano (martedì 17 marzo), Teatro Nazionale. Ultima tappa della tournée di “ Indovina chi ci inganna a cena ”, lo spettacolo nato sulla scia del successo del programma televisivo “Indovina chi viene a cena”, con Sabrina Giannini e la partecipazione dell’epidemiologo Franco Berrino ed esperto di prevenzione dell’Istituto dei tumori di Milano. Qui non ci sono i suoi reportage, ma racconti con alcuni retroscena. “È uno spettacolo che vuole alimentare la conoscenza e disintossicare dalla dipendenza del cibo industriale e dai loro veleni, causa di enormi danni alla salute. Metteremo in luce, caso per... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sabrina Giannini: “Oggi si muore più per il cibo che per il fumo. Ci hanno fatto credere che certi alimenti facciano bene, ma spesso dietro ci sono solo interessi economici e di potere”

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