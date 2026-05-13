Prato Targetti e Cenni | nasce un patto per la futura amministrazione

A Prato, si è instaurato un accordo tra un ex sindaco e un suo ex oppositore, con l’obiettivo di collaborare per la futura amministrazione. Al centro dell’intesa ci sono questioni legate all’urbanistica, che sono diventate il tema principale di questo patto. La collaborazione tra le parti si basa su un dialogo diretto e su un impegno condiviso per affrontare le sfide della città.

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? Punti chiave Come può un ex sindaco e il suo vecchio oppositore collaborare?. Perché l'urbanistica è diventata il punto centrale di questo nuovo patto?. Chi beneficerà concretamente dell'unione tra esperienza politica e nuove energie?. Come cambierà la gestione dei quartieri e delle frazioni dopo il voto?.? In Breve Incontro al Palazzo delle Professioni il 12 maggio tra Targetti e l'ex sindaco Cenni.. Superamento delle vecchie rivalità politiche nate dodici anni fa durante il periodo Bubbone.. Focus su urbanistica e gestione dei bisogni concreti nelle frazioni e nei quartieri.. Elezioni amministrative pratese previste per il prossimo 25 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Prato, Targetti e Cenni: nasce un patto per la futura amministrazione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Targetti: digitale e nuove ferrovie per la mobilità di Prato? Cosa scoprirai Come cambierà il traffico con il modello digitale tipo Bologna? Quale nuovo percorso traccierebbe la tramvia tra Pecci e Peretola?... Una mobilità delle Persone, documento di Fiab Arezzo per la futura amministrazioneArezzo, 7 maggio 2026 – Una mobilità delle Persone Documento di FIAB Arezzo per la futura amministrazione FIAB Arezzo richiama l’attenzione sul fatto... Temi più discussi: Targetti:Dopo il 25 maggio coinvolgerò Roberto Cenni per i prossimi cinque anni di amministrazione cittadina; Elezioni Prato, il sondaggio. Biffoni al 53%, Banchelli 38,5%. Lega in crescita. Le liste civiche possono incidere di più; Elezioni, Belgiorno a Biffoni: Matteo, vuoi confrontarti con me sul futuro della città? Scegli tu quando e dove; Impiantistica sportiva, Banchelli boccia senza appello le politiche del Pd: Serve una programmazione seria e rinnovare le strutture attuali. Elezioni Prato 2026, la guida. Candidati, liste e come si votaMatteo Biffoni guida il campo largo progressista. Già sindaco di Prato per due mandati consecutivi, è attualmente consigliere regionale del Partito Democratico in Toscana. La sua coalizione conta 5 ... money.it Elezioni Prato, il sondaggio Emg lancia Bugetti al 50%, Cenni al 42,5%Prato, 23 maggio 2024 – In attesa dell’unica cosa che conta, cioè il responso delle urne, ecco i numeri del sondaggio su Prato che Toscana Tv ha commissionato alla società EMG Different. Intanto le ... lanazione.it