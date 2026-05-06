In città si discute di come il modello digitale adottato in altre località possa influenzare la gestione del traffico e la mobilità. Si parla di interventi per migliorare le connessioni tra diverse zone, con un focus particolare sulla realizzazione di una nuova tramvia tra l’area di Peretola e il quartiere di Pecci. Questi progetti puntano a ottimizzare i percorsi e ridurre la congestione stradale.

? Cosa scoprirai Come cambierà il traffico con il modello digitale tipo Bologna?. Quale nuovo percorso traccierebbe la tramvia tra Pecci e Peretola?. Perché le vecchie scelte urbanistiche hanno bloccato la viabilità cittadina?. Come funzionerà la metropolitana di superficie tra Prato, Firenze e Pistoia?.? In Breve Modello digitale ispirato a Bologna per monitorare traffico e qualità dell'aria.. Pianificazione integrata con Val Bisenzio, Montalbano, Serravalle e Firenze Sud.. Metropolitana di superficie per collegare Firenze, Prato e Pistoia.. Tramvia su asse ex Banci, Pecci, I Gigli e Peretola.. Jonathan Targetti presenta tre pilastri per la mobilità pratese in risposta all’appello di Aci Prato, puntando su tecnologia digitale e nuovi assi di trasporto ferroviario e tramviario.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Targetti: digitale e nuove ferrovie per la mobilità di Prato

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