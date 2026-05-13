Prato per la Vita la terza tappa al Poggetto

Prato per la Vita 2026, arrivato alla sua terza tappa, si è svolto al Poggetto di Poggio a Caiano il 13 maggio. La manifestazione podistica, organizzata dal Comitato Uisp di Prato con le società locali, ha registrato una buona partecipazione. La corsa si inserisce nel circuito itinerante che si svolge in diverse località del territorio. La giornata ha visto numerosi atleti e appassionati prendere parte all’evento.

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Poggio a Caiano (Prato), 13 maggio 2026 – Prosegue con ottima partecipazione il circuito Prato per la Vita 2026, la manifestazione podistica itinerante organizzata in collaborazione con le società del territorio sotto l’egida del Comitato Uisp di Prato. La terza tappa è stata curata dalla Asd Podistica Medicea con partenza libera dalle 19.15 su percorsi di 8 e 4 chilometri, immersi nell’area verde del Parco della Piana al Poggetto di Poggio a Caiano. Il ritrovo era fissato presso il Parco della Piana in via Regina Margherita, tra il Ponte Manetti e l’ingresso principale del Bargo, dove numerosi podisti e camminatori si sono ritrovati per condividere una serata di sport all’aria aperta, in un contesto ambientale particolarmente apprezzato dagli appassionati.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prato per la Vita, la terza tappa al Poggetto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Prato per la Vita 2026 fa tappa al PoggettoPrato, 11 maggio 2026 – Prosegue con ottimi riscontri di partecipazione “Prato per la Vita 2026”, il circuito podistico serale itinerante organizzato... Prato per la Vita, la tappa di San Giorgio a ColonicaPrato, 7 maggio 2026 – Secondo appuntamento per “Prato per la Vita”, il circuito podistico solidale che continua a raccogliere partecipazione e... Temi più discussi: ‘Prato per la vita’, tornano le corse podistiche serali Uisp: tredici tappe tra sport e solidarietà; Prato per la Vita, la tappa di San Giorgio a Colonica; Prato per la Vita 2026 fa tappa al Poggetto; Prato, accoltellato al cuore per difendere una collega: 23enne in fin di vita, due fermati. Prato, sangue in centro per difendere la collega: 23enne in fin di vita dopo una coltellata al cuore, fermato un sedicenne x.com Com'è vivere una vita da upper middle class a Londra? reddit Prato per la Vita, la terza tappa al PoggettoPoggio a Caiano (Prato), 13 maggio 2026 – Prosegue con ottima partecipazione il circuito Prato per la Vita 2026, la manifestazione podistica itinerante organizzata in collaborazione con le società del ... lanazione.it Prato per la Vita 2026 fa tappa al PoggettoPrato, 11 maggio 2026 – Prosegue con ottimi riscontri di partecipazione Prato per la Vita 2026, il circuito podistico serale itinerante organizzato in collaborazione con le società del territorio s ... lanazione.it